В Реутове перед афонской иконой «Троеручица» совершили богослужение

13 июля 2026, 15:15

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов

В Троицком храме Реутова состоялась Божественная литургия, приуроченная к пребыванию в городе великой православной святыни – афонского списка иконы Божией Матери «Троеручица». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





В богослужении приняли участие председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, глава Реутова Алексей Ковязин, жители и гости города. Они собрались на совместную молитву перед чудотворным образом.

«Икона была создана в монастыре Хиландар на святой горе Афон. Её принесение состоялось по благословению епископа Балашихинского и Орехово-Зуевского Николая. Эта икона – одна из самых почитаемых в православии. Её история связана с чудесным исцелением преподобного Иоанна Дамаскина», – рассказали в администрации.