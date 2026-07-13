В Реутове перед афонской иконой «Троеручица» совершили богослужение
В Троицком храме Реутова состоялась Божественная литургия, приуроченная к пребыванию в городе великой православной святыни – афонского списка иконы Божией Матери «Троеручица». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В богослужении приняли участие председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, глава Реутова Алексей Ковязин, жители и гости города. Они собрались на совместную молитву перед чудотворным образом.
«Икона была создана в монастыре Хиландар на святой горе Афон. Её принесение состоялось по благословению епископа Балашихинского и Орехово-Зуевского Николая. Эта икона – одна из самых почитаемых в православии. Её история связана с чудесным исцелением преподобного Иоанна Дамаскина», – рассказали в администрации.
После 12 июля образ продолжил путь по храмам Балашихинского благочиния.