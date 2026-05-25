В Реутове подвели итоги реализации Народной программы «Единой России»
Итоги реализации Народной программы «Единой России» за последние пять лет подвели в Реутове в рамках форума «Доверие», состоявшегося 24 мая в Центре культуры и искусств. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Народная программа была сформирована по наказам избирателей. В частности, от жителей Реутова туда поступили более семи тысяч предложений.
«В диалоге с жителями мы определили приоритеты. За пять лет построили сразу три важных объекта — поликлинику, школу на 1100 мест и детский сад на 250 мест. Все они появились в микрорайоне 10А. Кроме того, открыли ФОК площадью более 3 000 квадратных метров. До конца года завершим строительство Академии вратарского мастерства», — сказал секретарь подмосковного отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.На форуме также отметили, что в экономику города за пять лет удалось привлечь около 118 млрд рублей и создать девять тысяч новых рабочих мест. Это произошло во многом благодаря мерам поддержки бизнеса, реализованным в рамках выполнения Народной программы.
В настоящее время жители Реутова передали для новой Народной программы уже более двух тысяч инициатив. Приём предложений продолжается. В Московской области он ведётся во всех муниципальных отделениях «Единой России». Кроме того, предложения можно передать по телефону 8-800-200-89-50 или через сайт естьрезультат.рф.