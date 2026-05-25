В Реутове подвели итоги реализации Народной программы «Единой России»

25 мая 2026, 11:48

оригинал Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Итоги реализации Народной программы «Единой России» за последние пять лет подвели в Реутове в рамках форума «Доверие», состоявшегося 24 мая в Центре культуры и искусств. Об этом сообщает пресс-служба партии.





Народная программа была сформирована по наказам избирателей. В частности, от жителей Реутова туда поступили более семи тысяч предложений.





«В диалоге с жителями мы определили приоритеты. За пять лет построили сразу три важных объекта — поликлинику, школу на 1100 мест и детский сад на 250 мест. Все они появились в микрорайоне 10А. Кроме того, открыли ФОК площадью более 3 000 квадратных метров. До конца года завершим строительство Академии вратарского мастерства», — сказал секретарь подмосковного отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.