На ж/д станции в Солнечногорске провели акцию по безопасности

25 мая 2026, 11:32

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

Акцию, направленную на снижение травматизма на объектах железнодорожной инфраструктуры, провели на станции Подсолнечная в Солнечногорске. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





В мероприятии приняли участие сотрудники муниципальной администрации, административно-пассажирской инспекции и Московско-Тверской пригородной пассажирской компании, а также волонтёры молодёжного центра «Подсолнух».





«Участники акции напоминали пассажирам и пешеходам о правилах безопасности. В частности, о том, что нельзя подходить слишком близко к краю платформы и прыгать с неё и что переходить пути можно только в специально оборудованных местах и предварительно нужно снять наушники, чтобы не пропустить звук приближающегося поезда», — говорится в сообщении.