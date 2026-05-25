На ж/д станции в Солнечногорске провели акцию по безопасности
Акцию, направленную на снижение травматизма на объектах железнодорожной инфраструктуры, провели на станции Подсолнечная в Солнечногорске. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В мероприятии приняли участие сотрудники муниципальной администрации, административно-пассажирской инспекции и Московско-Тверской пригородной пассажирской компании, а также волонтёры молодёжного центра «Подсолнух».
«Участники акции напоминали пассажирам и пешеходам о правилах безопасности. В частности, о том, что нельзя подходить слишком близко к краю платформы и прыгать с неё и что переходить пути можно только в специально оборудованных местах и предварительно нужно снять наушники, чтобы не пропустить звук приближающегося поезда», — говорится в сообщении.В администрации отметили, что такие рейды с участием волонтёров проводятся в округе регулярно.
Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс поддержки волонтёров. Он включает страхование их жизни и здоровья на время проведения акций, помощь в организации мероприятий, консультирование по открытию и ведению дел социальных НКО, выплату грантов на реализацию проектов и многое другое. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.