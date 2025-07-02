В Реутове выявили более 40 нарушителей миграционного законодательства
Видео: пресс-служба ГУРБ МО
Рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства провели в Реутове полицейские вместе с представителями народных дружин. Проверки состоялись в местах массового проживания иностранцев, в результате было обнаружено несколько десятков нарушителей. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.
«В ходе рейда были проверены 110 иностранцев. По итогам 33 мигрантов привлекли к административной ответственности за нарушение режима пребывания на территории России», — говорится в сообщении.Выяснилось также, что трое мигрантов не прошли обязательную дактилоскопическую регистрацию, у четверых были поддельные документы, трое находятся в реестре контролируемых лиц и один прибыл в страну, несмотря на действующий запрет на въезд.