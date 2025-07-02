В Реутове выявили более 40 нарушителей миграционного законодательства

02 июля 2025, 13:19

Видео: пресс-служба ГУРБ МО

Рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства провели в Реутове полицейские вместе с представителями народных дружин. Проверки состоялись в местах массового проживания иностранцев, в результате было обнаружено несколько десятков нарушителей. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.







«В ходе рейда были проверены 110 иностранцев. По итогам 33 мигрантов привлекли к административной ответственности за нарушение режима пребывания на территории России», — говорится в сообщении.