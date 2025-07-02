Росгвардия задержала дебошира с перцовым баллончиком в московском магазине

В Москве мужчина распылил газовый баллончик на сотрудников магазина

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по г. Москве

В Москве сотрудники Росгвардии задержали 31-летнего мужчину, распылившего газовый баллончик на сотрудников магазина. Инцидент произошел в супермаркете на улице Рокотова, на юго-западе столицы.



У задержанного возник конфликт с одним из работников магазина, переросший в оскорбления. Два других сотрудника попытались успокоить дебошира, но мужчина распылил в их сторону перцовый аэрозоль. ​У пострадавших ​зафиксированы ожоги.

«Молодой человек был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства», — отметило ведомство.
Виктория Иванченко

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