Росгвардия задержала дебошира с перцовым баллончиком в московском магазине
В Москве мужчина распылил газовый баллончик на сотрудников магазина
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по г. Москве
В Москве сотрудники Росгвардии задержали 31-летнего мужчину, распылившего газовый баллончик на сотрудников магазина. Инцидент произошел в супермаркете на улице Рокотова, на юго-западе столицы.
У задержанного возник конфликт с одним из работников магазина, переросший в оскорбления. Два других сотрудника попытались успокоить дебошира, но мужчина распылил в их сторону перцовый аэрозоль. У пострадавших зафиксированы ожоги.
«Молодой человек был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства», — отметило ведомство.