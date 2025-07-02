В Шереметьево изъяли мармелад с марихуаной у пассажира из Бангкока
В аэропорту Шереметьево сотрудники Федеральной таможенной службы обнаружили у пассажира из столицы Таиланда мармелад с каннабисом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Обнаружить «сладости» помогла служебная собака по кличке Егоза. На ленте выгрузки багажа хвостатый сотрудник проявил интерес к чемодану мужчины, прилетевшего из Бангкока. При досмотре личных вещей 38-летнего гражданина России в зеленом коридоре таможенники нашли прозрачную банку с надписью BUDS. В ней находились четыре красных мармелада, вес которых составил 22 грамма.
Проведённая экспертиза установила, что в составе конфет тетрагидроканнабинол — психоактивное вещество, которое содержится в соцветиях и листьях конопли. Оборот данного вещества запрещён в России.
Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических средств.
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