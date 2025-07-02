В Шереметьево изъяли мармелад с марихуаной у пассажира из Бангкока

02 июля 2025, 13:07

В Шереметьево таможенники обнаружили мармелад с каннабисом у пассажира из Бангкока

Фото: Istock/Moussa81

В аэропорту Шереметьево сотрудники Федеральной таможенной службы обнаружили у пассажира из столицы Таиланда мармелад с каннабисом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.