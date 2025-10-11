В Реутове встретились с многодетными семьями и обсудили меры поддержки

На встрече присутствовало несколько семей, в некоторых из которых воспитывается по восемь детей. В неформальной обстановке обсуждалось воспитание, успехи ребят в учебе и творчестве, а также их участие в молодежных движениях. Для детей организовали мастер-классы по росписи пряников и созданию сладких букетов.



Также рассматривались меры господдержки многодетных семей в части оплаты ЖКУ, профессионального обучения и повышения квалификации родителей. Одной из важных тем стало использование материнского капитала при оплате дополнительного образования детей. Кроме того, особое внимание уделили предстоящей реконструкции Центрального парка. Все прозвучавшие инициативы обещали детально проработать.

