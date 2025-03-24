В результате кибератаки в системах Мострансавто возникли временные сбои

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
В пятницу вечером, 21 марта 2025 года, серверы компании «Мострансавто» подверглись целенаправленной хакерской атаке. В результате часть внутренних систем, включая диспетчерскую службу, временно вышла из строя.
Кроме того, информация о транспорте перестала отображаться на сторонних сервисах, таких как «Яндекс.Карты», что могло вызвать неудобства у пассажиров, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Работник компании сразу же начали работу по устранению последствий и восстановлению работы сервисов. В настоящее время проводятся все необходимые технические мероприятия, чтобы как можно скорее вернуть систему в нормальный режим.
«Мострансавто» приносит извинения за доставленные неудобства и благодарит пассажиров за понимание. Компания делает всё возможное, чтобы минимизировать последствия атаки и восстановить привычный уровень сервиса. Актуальная информация о процессе восстановления будет публиковаться на официальных ресурсах.
Читайте также: Стенд Подмосковья назвали самым гостеприимным на Международной выставке туризма
Подмосковный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдёт в апреле
Подмосковное отделение Движения Первых лидирует по числу участников в России
Работник компании сразу же начали работу по устранению последствий и восстановлению работы сервисов. В настоящее время проводятся все необходимые технические мероприятия, чтобы как можно скорее вернуть систему в нормальный режим.
«Мострансавто» приносит извинения за доставленные неудобства и благодарит пассажиров за понимание. Компания делает всё возможное, чтобы минимизировать последствия атаки и восстановить привычный уровень сервиса. Актуальная информация о процессе восстановления будет публиковаться на официальных ресурсах.
Подмосковный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдёт в апреле
Подмосковное отделение Движения Первых лидирует по числу участников в России
Дайана Хусинова