В роддоме Подольска открыли школу для будущих отцов

01 ноября 2025, 14:40

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

В Подольске реализовали проект создания школы для будущих отцов, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. В школу приглашают мужчин, ждущих появления в семье малыша.





Занятия проводит врач акушер-гинеколог Подольского роддома Александр Маринич. На первом занятии он рассказал будущим папам о партнёрских родах, о том, как подготовиться к новой социальной роли и как мужчина может помочь супруге ухаживать за новорождённым.

«Задача проекта – показать мужчинам, что к родам можно и нужно готовиться. Надеюсь, что наш курс лекций будет полезен семьям, в которых ожидают прибавления», – сказал Маринич.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск



«Я сейчас в отпуске. Жена рассказала, что роддом присоединился к новому проекту. Узнали здесь много полезной информации, получили ответы на интересующие вопросы. Придем ещё», – сказал Павел.