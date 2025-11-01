Достижения.рф

В роддоме Подольска открыли школу для будущих отцов

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

В Подольске реализовали проект создания школы для будущих отцов, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. В школу приглашают мужчин, ждущих появления в семье малыша.



Занятия проводит врач акушер-гинеколог Подольского роддома Александр Маринич. На первом занятии он рассказал будущим папам о партнёрских родах, о том, как подготовиться к новой социальной роли и как мужчина может помочь супруге ухаживать за новорождённым.

«Задача проекта – показать мужчинам, что к родам можно и нужно готовиться. Надеюсь, что наш курс лекций будет полезен семьям, в которых ожидают прибавления», – сказал Маринич.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

Супруги Ольга и Павел Силивоник пришли на лекцию вместе. Они ждут первенца и хотят узнать о процессе родов и об уходе за ребёнком.
«Я сейчас в отпуске. Жена рассказала, что роддом присоединился к новому проекту. Узнали здесь много полезной информации, получили ответы на интересующие вопросы. Придем ещё», – сказал Павел.
Занятия в школе отцов планируют проводить дважды в месяц.
Лора Луганская

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0