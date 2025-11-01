В роддоме Подольска открыли школу для будущих отцов
В Подольске реализовали проект создания школы для будущих отцов, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. В школу приглашают мужчин, ждущих появления в семье малыша.
Занятия проводит врач акушер-гинеколог Подольского роддома Александр Маринич. На первом занятии он рассказал будущим папам о партнёрских родах, о том, как подготовиться к новой социальной роли и как мужчина может помочь супруге ухаживать за новорождённым.
«Задача проекта – показать мужчинам, что к родам можно и нужно готовиться. Надеюсь, что наш курс лекций будет полезен семьям, в которых ожидают прибавления», – сказал Маринич.
Супруги Ольга и Павел Силивоник пришли на лекцию вместе. Они ждут первенца и хотят узнать о процессе родов и об уходе за ребёнком.
«Я сейчас в отпуске. Жена рассказала, что роддом присоединился к новому проекту. Узнали здесь много полезной информации, получили ответы на интересующие вопросы. Придем ещё», – сказал Павел.Занятия в школе отцов планируют проводить дважды в месяц.