В роддоме Подольска откроют школу для отцов

20 октября 2025, 09:42

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Школа для отцов заработает в Подольском родильном доме в ноябре, об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Школа откроется в рамках проекта «Я — папа», разработанного специально для мужчин, ожидающих появления в семье ребёнка. Полученные в школе знания и навыки помогут отцам принимать полноценное участие в уходе за новорождённым.



Акушер-гинеколог Подольского роддома Александр Маринич рассказал, что мужчины всё чаще присутствуют при родах, однако этот опыт требует подготовки.





«Радует, что число партнёрских родов растёт с каждым годом. Этот опыт эмоционально укрепляет семью. Но мужчины должны подготовиться к этому. Не все отцы выдерживают. В моей практике случалось, что и сознание теряли. Акушерство всегда немного на грани экстрима, но когда рождается малыш — это взрыв чувств и слезы счастья на глазах обоих родителей», — поделился Александр Маринич.