В роддоме Солнечногорска установили новый кувез для новорождённых

05 февраля 2026, 17:52

Видео: Министерство здравоохранения Московской области

В акушерском отделении Солнечногорской больницы начал работу новый кувез — специализированное оборудование для выхаживания недоношенных и ослабленных новорождённых. Аппарат поступил в медучреждение в рамках государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья», сообщает Министерство здравоохранения региона.







С его вводом в эксплуатацию количество кувезов в палате интенсивной терапии увеличилось до четырёх, что расширило возможности оказания высокотехнологичной помощи в первые часы и дни жизни младенцев. По словам врача-неонатолога акушерского отделения Елены Прокопенко, современное оснащение позволяет проводить экстренную интенсивную терапию непосредственно в кувезе, снижая уровень стресса для ребёнка и повышая эффективность лечения.



Аппарат оборудован системой искусственной вентиляции лёгких с прямой подачей кислорода, фототерапией для лечения неонатальной желтухи, подогреваемым матрасом с температурными датчиками, монитором для контроля основных показателей, а также функцией проведения рентгенологического исследования без извлечения малыша из кувеза. Такой подход позволяет сохранять так называемую «тепловую цепочку», крайне важную для выживания недоношенных детей.



Обновление материально-технической базы родовспомогательных учреждений является частью системной работы региона по снижению младенческой смертности и повышению качества неонатальной помощи. Благодаря новому оборудованию врачи могут стабилизировать состояние новорождённых непосредственно в отделении, избегая рисков, связанных с их транспортировкой.