В Одинцове задержали покупателя за попытку украсть из магазина духи и шоколад

11 декабря 2025, 10:35

оригинал Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Молодого человека, попытавшегося обмануть систему самообслуживания и бесплатно забрать товары из магазина, задержали в Одинцове сотрудники вневедомственной охраны. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.





Сигнал тревоги поступил из одного из сетевых супермаркетов города. На место отправилась оперативная группа.





«Прибыв в магазин, росгавардейцы выяснили, что один из покупателей не оплатил на кассе самообслуживания несколько товаров. В частности — шоколад, фрукты и духи общей стоимостью около трёх тысяч рублей. Охранники заметили это и нажали кнопку тревожной сигнализации», — говорится в сообщении.