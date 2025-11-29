В Рошале состоялся праздничный концерт, посвященный Дню матери

29 ноября 2025, 16:27

Фото: пресс-служба администрации муниципального округа Шатура

В Доме культуры имени Косякова состоялся праздничный концерт «Материнское сердце», приуроченный ко Дню матери. Об этом сообщила пресс-служба администрации Шатуры.





На сцене выступали юные артисты коллективов Дома культуры, Детской школы искусств, Центра развития и творчества «Созвездие». Дети сделали своим мамам особенный подарок: подготовили для них театральные миниатюры, яркие хореографические номера и трогательные вокальные композиции.

«Самый душевный и светлый праздник в России отмечают в последнее воскресенье ноября, а накануне в концертном зале ДК звучали слова любви и благодарности самым дорогим людям на земле», — отметили в администрации.