В Рошале состоялся праздничный концерт, посвященный Дню матери
В Доме культуры имени Косякова состоялся праздничный концерт «Материнское сердце», приуроченный ко Дню матери. Об этом сообщила пресс-служба администрации Шатуры.
На сцене выступали юные артисты коллективов Дома культуры, Детской школы искусств, Центра развития и творчества «Созвездие». Дети сделали своим мамам особенный подарок: подготовили для них театральные миниатюры, яркие хореографические номера и трогательные вокальные композиции.
«Самый душевный и светлый праздник в России отмечают в последнее воскресенье ноября, а накануне в концертном зале ДК звучали слова любви и благодарности самым дорогим людям на земле», — отметили в администрации.А маленькие участники студии эстрадной хореографии «Ва-денс», группы «Мини Ви» и «Мини Ми», а также вокальный коллектив «Калейдоскоп», создали особую атмосферу в зале.