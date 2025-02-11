В Росреестре Подмосковья проведут горячую линию по электронным госуслугам

Фото: пресс-служба Минимущества МО
Телефонное консультации по вопросам предоставления государственных услуг в электронном виде проведут специалисты Управлении Росреестра по Московской области в четверг, 13 февраля, сообщает пресс-служба регионального министерства имущественных отношений.
«Электронный способ получения услуг Росреестра повышает доступность и эффективность этих услуг, значительно сокращает сроки оформления сделок и предоставляет дополнительные возможности для развития региона и защиты имущественных прав граждан», — подчеркнул и.о. начальника отдела предоставления государственных услуг в электронном виде Максим Михалин.Горячая телефонная линия будет проводиться с 11:00 до 13:00 часов по номеру: +7-495-223-45-41.
Позвонившие смогут узнать об электронных сервисах Росреестра, о том, какие услуги ведомства можно получить «в цифре», как подать документы на регистрацию в электронном виде и пр.
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Лев Каштанов