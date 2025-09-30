В России 1 октября проведут масштабную проверку систем оповещения населения
В среду, 1 октября, МЧС проведёт масштабную проверку систем оповещения населения по всей стране. Об этом сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
«Такая система предназначена для своевременного доведения до населения информации об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Комплексные проверки систем оповещения проводятся регулярно, чтобы убедиться в работоспособности всех элементов системы и повысить готовность дежурных служб к реагированию на возможные ЧС», – пояснили в МЧС.Предполагается, что на открытом пространстве будет воспроизведён сигнал «Внимание всем». А в эфире теле- и радиоканалов пройдёт трансляция информации в виде аудио-, аудиовизуального сообщения «Проводится проверка готовности системы оповещения населения».
Как напомнили в МЧС, предыдущая подобная плановая проверка состоялась в марте текущего года.