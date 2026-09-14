В России начался осенний всплеск активности клещей
В первые дни сентября россияне более 2 тысяч раз обратились за медицинской помощью после укусов клещей. Тёплая и влажная погода продлила период активности паразитов, поэтому риск встречи с ними сохраняется во время прогулок, походов за грибами и пикников. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
В беседе жители нескольких регионов рассказали о недавних случаях. 33-летняя Екатерина из ХМАО обнаружила клеща на шее. Она самостоятельно сняла паразита и передала его в лабораторию. Исследование не выявило опасных инфекций.
Жительница Раменского района Подмосковья Александра заметила маленького клеща на руке уже после поездки к родителям в деревню. Насекомое поймали и отправили на проверку. Ещё одна жительница Московской области увидела паразита в тарелке во время отдыха на природе.
В Калининградской области с клещом столкнулся грибник после похода в лес. Мужчина решил не сдавать его на анализ и уничтожил на кухонной конфорке.
Сейчас особую опасность представляют нимфы — молодые особи клещей. Их размер может оказаться меньше макового зерна, поэтому обнаружить паразита на коже непросто. Нимфы сохраняют активность до наступления устойчивых холодов.
Специалисты советуют осматривать тело и одежду после посещения леса, парков и дачных участков. При укусе клеща важно как можно быстрее обратиться в травмпункт или медицинскую организацию, а снятого паразита при возможности отнести на лабораторное исследование.
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