В России начался осенний всплеск активности клещей

14 сентября 2026, 09:25

Фото: iStock/Nataba

В первые дни сентября россияне более 2 тысяч раз обратились за медицинской помощью после укусов клещей. Тёплая и влажная погода продлила период активности паразитов, поэтому риск встречи с ними сохраняется во время прогулок, походов за грибами и пикников. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.