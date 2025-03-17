Фото: пресс-служба федерального агенства лесного хозяйства (рослесхоз)
С 15 марта по 30 сентября 2025 года в России пройдет федеральная информационная кампания «Останови огонь!», цель которой — снизить количество лесных пожаров, возникающих по вине человека, сообщает пресс-служба федерального агенства лесного хозяйства (рослесхоз).
По статистике, около 70% всех возгораний в лесах случаются из-за человеческой неосторожности: не потушенных костров, брошенных окурков, сжигания сухой травы.
Кампания включает комплекс мероприятий, направленных на информирование населения о правилах пожарной безопасности, предотвращение выжигания растительности и сохранение лесных экосистем.
Особое внимание будет уделено разъяснительной работе и вовлечению граждан в защиту природы.
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Кампания включает комплекс мероприятий, направленных на информирование населения о правилах пожарной безопасности, предотвращение выжигания растительности и сохранение лесных экосистем.
Особое внимание будет уделено разъяснительной работе и вовлечению граждан в защиту природы.
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Дайана Хусинова