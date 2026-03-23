В России с 1 апреля введут обновленный ГОСТ на белый хлеб
С 1 апреля 2026 года в России вступит в силу новый государственный стандарт на белый хлеб из пшеничной муки. Он заменит действовавший с 1986 года ГОСТ и учитывает современные технологии производства, направленные на повышение качества хлебобулочных изделий, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Документ устанавливает требования ко всем этапам производства — от подбора сырья до упаковки и сроков хранения. Для изготовления продукции допускается использование пшеничной муки высшего, первого и второго сортов, воды, прессованных дрожжей, соли и сахара. В отдельных случаях разрешено применение пищевых добавок, включённых в утверждённый перечень.
Особое внимание уделено характеристикам готового изделия. Поверхность хлеба должна быть ровной, без значительных трещин и дефектов, при этом допускаются незначительные особенности для отдельных видов. Цвет может варьироваться от светло-жёлтого до тёмно-коричневого в зависимости от сорта.
Срок годности устанавливается производителем с учётом технологии и упаковки. При этом стандарт ориентирует на хранение до 24 часов для неупакованного хлеба и до трёх суток для продукции в полиэтиленовой или термоусадочной упаковке.
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что внедрение обновлённого стандарта станет важным этапом развития хлебопекарной отрасли региона. По итогам 2025 года объём производства хлеба и хлебобулочных изделий в Подмосковье составил 658,1 тысячи тонн. Регион занимает лидирующие позиции в Центральном федеральном округе, обеспечивая более 30% общего объёма, и остаётся одним из крупнейших производителей в России с долей 10,5% от общенационального показателя.
Читайте также: