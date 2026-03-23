В России с 1 апреля введут обновленный ГОСТ на белый хлеб

23 марта 2026, 17:12

С 1 апреля 2026 года в России вступит в силу новый государственный стандарт на белый хлеб из пшеничной муки. Он заменит действовавший с 1986 года ГОСТ и учитывает современные технологии производства, направленные на повышение качества хлебобулочных изделий, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.