В России впервые приняли стандарт для объектов формата «Лайт индастриал»
В России утверждён национальный стандарт «Объекты лайт индастриал. Общие требования». Росстандарт ввёл его впервые, сообщили в пресс-службе Миниинвеста Московской области.
Стандарт начнёт действовать 1 сентября этого года. Подмосковье было в числе инициаторов и участников его разработки. Первые промышленные боксы в формате «Лайт индастриал» появились в регионе около пяти лет назад.
«Сегодня это один из самых востребованных вариантов размещения производства. В Московской области работают уже восемь таких площадок. Это более 500 000 квадратных метров площадей для бизнеса. Общий объём рынка «Лайт индастриал» в России составляет 1,3 млн «квадратов». Таким образом, на Подмосковье приходится более трети всех подобных площадок», – отметила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.По её словам, ещё 14 площадок «Лайт индастриал» находятся на стадии строительства. Их общая площадь составит 800 000 квадратных метров.
Как рассказала Зиновьева, формат «Лайт индастриал» предусматривает, что промышленный объект становится частью ландшафта и социальной жизни. Такие площадки создают по принципу «Живу и работаю». Он подразумевает озеленение и благоустройство территории, создание зон спорта и отдыха, развитие общедоступной инфраструктуры, полезных сервисов.