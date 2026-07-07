В России впервые приняли стандарт для объектов формата «Лайт индастриал»

07 июля 2026, 22:41

оригинал Фото: пресс-служба Миниинвеста МО

В России утверждён национальный стандарт «Объекты лайт индастриал. Общие требования». Росстандарт ввёл его впервые, сообщили в пресс-службе Миниинвеста Московской области.





Стандарт начнёт действовать 1 сентября этого года. Подмосковье было в числе инициаторов и участников его разработки. Первые промышленные боксы в формате «Лайт индастриал» появились в регионе около пяти лет назад.

«Сегодня это один из самых востребованных вариантов размещения производства. В Московской области работают уже восемь таких площадок. Это более 500 000 квадратных метров площадей для бизнеса. Общий объём рынка «Лайт индастриал» в России составляет 1,3 млн «квадратов». Таким образом, на Подмосковье приходится более трети всех подобных площадок», – отметила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.