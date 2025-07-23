Растлевавшего детей Эпштейна заметили на архивных фото со свадьбы Трампа

23 июля 2025, 15:16

CNN опубликовал кадры со свадьбы Трампа, где замечен торговавший детьми Эпштейн

Дональд (Фото: whitehouse.gov)

Телеканал CNN опубликовал архивные фотографии 1933 года со свадьбы президента США Дональда Трампа и актрисы Марлы Мейплс, на которых присутствует финансист Джеффри Эпштейн.





Судя по кадрам, Эпштейн находился среди гостей торжества, которое проходило в нью-йоркском отеле Plaza. Ранее факт его присутствия на этом мероприятии не был известен. В коротком разговоре с журналистами Трамп назвал эти сведения «фейковыми новостями», после чего повесил трубку.

«Вы, должно быть, шутите надо мной», — ответил республиканец на вопрос сотрудников редакции.