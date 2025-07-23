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Растлевавшего детей Эпштейна заметили на архивных фото со свадьбы Трампа

CNN опубликовал кадры со свадьбы Трампа, где замечен торговавший детьми Эпштейн
Дональд (Фото: whitehouse.gov)

Телеканал CNN опубликовал архивные фотографии 1933 года со свадьбы президента США Дональда Трампа и актрисы Марлы Мейплс, на которых присутствует финансист Джеффри Эпштейн.



Судя по кадрам, Эпштейн находился среди гостей торжества, которое проходило в нью-йоркском отеле Plaza. Ранее факт его присутствия на этом мероприятии не был известен. В коротком разговоре с журналистами Трамп назвал эти сведения «фейковыми новостями», после чего повесил трубку.

«Вы, должно быть, шутите надо мной», — ответил республиканец на вопрос сотрудников редакции.
Также телеканал сообщил, что в 1999 году Эпштейн и Трамп вместе посещали показ Victoria's Secret в Нью-Йорке, где общались и смеялись. Напомним, экс-финансиста обвиняют в торговле несовершеннолетними и склонении их к проституции.

Ранее Илон Маск выложил видео, на котором Трамп присутствует на вечеринке Эпштейна.
Лидия Пономарева

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