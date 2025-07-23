Растлевавшего детей Эпштейна заметили на архивных фото со свадьбы Трампа
CNN опубликовал кадры со свадьбы Трампа, где замечен торговавший детьми Эпштейн
Телеканал CNN опубликовал архивные фотографии 1933 года со свадьбы президента США Дональда Трампа и актрисы Марлы Мейплс, на которых присутствует финансист Джеффри Эпштейн.
Судя по кадрам, Эпштейн находился среди гостей торжества, которое проходило в нью-йоркском отеле Plaza. Ранее факт его присутствия на этом мероприятии не был известен. В коротком разговоре с журналистами Трамп назвал эти сведения «фейковыми новостями», после чего повесил трубку.
«Вы, должно быть, шутите надо мной», — ответил республиканец на вопрос сотрудников редакции.Также телеканал сообщил, что в 1999 году Эпштейн и Трамп вместе посещали показ Victoria's Secret в Нью-Йорке, где общались и смеялись. Напомним, экс-финансиста обвиняют в торговле несовершеннолетними и склонении их к проституции.
Ранее Илон Маск выложил видео, на котором Трамп присутствует на вечеринке Эпштейна.