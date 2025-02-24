В России заработал онлайн-сервис по защите прав предпринимателей

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Онлайн-сервис «360º», направленный на защиту прав предпринимателей, а также получение от них обратной связи о проблемах, с которыми сталкивается бизнес, запустила Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства на платформе МСП.рф, сообщает пресс-служба корпорации.
«Через сервис предприниматели смогут заявить о различных нарушениях — в том числе, о нарушениях со стороны заказчиков при проведении закупок, включая срыв сроков оплаты по выполненным договорам. Обращений в службу «360º» будут рассмотрены корпорацией в срок до десяти рабочих дней с момента обращения», — говорится в сообщении.Для доступа к сервису нужно авторизоваться через «Госуслуги». Телефон техподдержки сервиса: +7-800-100-11-00.
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Лев Каштанов