Патриарх Кирилл рассказал о любви к Украине и её гражданам

Патриарх Кирилл: в РПЦ молятся за Украину и очень любят её
Глава Русской православной церкви (РПЦ), патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, заявил о своей любви к Украине и украинцам. Его слова приводит Life.ru.
По его словам, украинский народ ему очень близок лично. Так, во время работы в Ленинградской духовной академии он регулярно общался с выходцами из этой страны.
«Мы молимся за Украину, любим очень Украину, украинский народ для меня очень близок», — сказал патриарх.
