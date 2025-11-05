Патриарх Кирилл рассказал о любви к Украине и её гражданам

05 ноября 2025, 15:05

Патриарх Кирилл: в РПЦ молятся за Украину и очень любят её

Патриарх Кирилл (фото: kremlin.ru)

Глава Русской православной церкви (РПЦ), патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, заявил о своей любви к Украине и украинцам. Его слова приводит Life.ru.





По его словам, украинский народ ему очень близок лично. Так, во время работы в Ленинградской духовной академии он регулярно общался с выходцами из этой страны.





«Мы молимся за Украину, любим очень Украину, украинский народ для меня очень близок», — сказал патриарх.