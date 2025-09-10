В Рузе отметят 102 года со дня рождения Героя Советского Союза Зои Космодемьянской
Музейный комплекс «Зоя» приглашает отметить день рождения Зои Космодемьянской
13 сентября Музейный комплекс «Зоя» приглашает жителей Подмосковья на торжественное мероприятие, посвящённое 102-й годовщине со дня рождения Героя Советского Союза Зои Космодемьянской, рассказали в подмосковном Минкульте.
Гостей ждёт военно-историческая реконструкция, концерт памяти с музыкальными и поэтическими номерами, церемония возложения цветов к месту казни Зои Космодемьянской и традиционная солдатская каша с полевой кухни.
Начало мероприятия в 13:00. Вход свободный (6+).
Адрес: Московская область, Рузский городской округ, д. Петрищево, д. 89, стр. 2, Музейный комплекс «Зоя».
