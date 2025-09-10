Достижения.рф

В Рузе отметят 102 года со дня рождения Героя Советского Союза Зои Космодемьянской

Музейный комплекс «Зоя» приглашает отметить день рождения Зои Космодемьянской
оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области

13 сентября Музейный комплекс «Зоя» приглашает жителей Подмосковья на торжественное мероприятие, посвящённое 102-й годовщине со дня рождения Героя Советского Союза Зои Космодемьянской, рассказали в подмосковном Минкульте.



Гостей ждёт военно-историческая реконструкция, концерт памяти с музыкальными и поэтическими номерами, церемония возложения цветов к месту казни Зои Космодемьянской и традиционная солдатская каша с полевой кухни.

Начало мероприятия в 13:00. Вход свободный (6+).

Адрес: Московская область, Рузский городской округ, д. Петрищево, д. 89, стр. 2, Музейный комплекс «Зоя».

Ирина Паршина

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0