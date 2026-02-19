В «Сочи» сделали заявление о газоне перед матчем со «Спартаком»
В ФК «Сочи» оценили состояние газона на стадионе «Фишт» перед игрой со «Спартаком» и пригласили болельщиков на матч.
Руководитель пресс-службы клуба Нарек Торосян заявил «Metaratings.ru», что поле находится в хорошем состоянии, а подготовка идёт в рабочем режиме.
«Мы полностью готовы принять матч. Для нас это привычный рабочий процесс. Стадион регулярно принимает игры высокого уровня, поэтому никаких сложностей в подготовке нет. Ожидаем хороший интерес к матчу и рассчитываем на поддержку болельщиков. Будем рады видеть всех гостей в нашем городе», — отметил Торосян.«Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков после 18 туров. «Спартак» с 29 баллами идёт на шестой строчке. Команды встретятся 1 марта в 16:30 по московскому времени в рамках 19-го тура чемпионата.