В «Сочи» сделали заявление о газоне перед матчем со «Спартаком»

19 февраля 2026, 12:45

В ФК «Сочи» сообщили о хорошем состоянии газона перед матчем со «Спартаком»

Фото: Istock/Yuliia Zatula

В ФК «Сочи» оценили состояние газона на стадионе «Фишт» перед игрой со «Спартаком» и пригласили болельщиков на матч.





Руководитель пресс-службы клуба Нарек Торосян заявил «Metaratings.ru», что поле находится в хорошем состоянии, а подготовка идёт в рабочем режиме.

«Мы полностью готовы принять матч. Для нас это привычный рабочий процесс. Стадион регулярно принимает игры высокого уровня, поэтому никаких сложностей в подготовке нет. Ожидаем хороший интерес к матчу и рассчитываем на поддержку болельщиков. Будем рады видеть всех гостей в нашем городе», — отметил Торосян.