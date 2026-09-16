В Рузе снесли ветхий дом на три квартиры
Одноэтажный деревянный дом с тремя квартирами, находившийся в аварийном состоянии, снесли на Садовой улице в Рузе. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Здание построили в 1959 году. Его общая площадь составляла 125 квадратных метров.
«Со временем дом обветшал. Проверка показала критическую степень физического и морального износа конструкций. Жильцов оттуда расселили, а постройку внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.В настоящее время снос завершён. Участок, который занимал дом, расчистили от строительного мусора. Решение о том, как использовать освободившуюся территорию, примет администрация муниципалитета.
Всего на территории Рузского округа выявили 237 аварийных зданий, недостроев и самостроев. В настоящее время 160 проблемных объектов снесли либо достроили и привели в соответствие с нормами. Эта работа продолжается.