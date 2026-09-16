В Рузе снесли ветхий дом на три квартиры

16 сентября 2026, 16:22

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Одноэтажный деревянный дом с тремя квартирами, находившийся в аварийном состоянии, снесли на Садовой улице в Рузе. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





Здание построили в 1959 году. Его общая площадь составляла 125 квадратных метров.





«Со временем дом обветшал. Проверка показала критическую степень физического и морального износа конструкций. Жильцов оттуда расселили, а постройку внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.