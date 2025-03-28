В Рузском муниципалитете за год отремонтируют более 50 автодорог

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Рузском муниципальном округе в этом году планируют отремонтировать 53 автомобильные дороги. Об этом глава муниципалитета Александр Горбылёв доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву в ходе рабочей встречи. Он рассказал о развитии дорожной инфраструктуры округа.
«В этом году отремонтируют 53 автомобильные дороги протяжённостью более 47 км. В их числе – участок М-9 «Балтия» – Онуфриево – Орешки. Уже начали строить важный объект – объезд в восточной части посёлка Тучково. Его готовность – 50%», – отметил Горбылёв.Ещё одна актуальная для муниципалитета тема – обновление социальных объектов. С 2020 года капитально отремонтировали шесть образовательных учреждений – три детсада и три школы. Капремонт прошёл и в двух поликлиниках – в посёлках Колюбакино и Тучково, а также в двух амбулаториях в посёлках Космодемьянский и Никольское.
Помимо этого, в Рузе реконструировали стадион «Урожай». К ремонтным работам уже приступили в детском саду в посёлке Колюбакино, а дошкольное учреждение в посёлке Тучково обновят в 2026-м.
На территории округа реализуют девять значимых инвестпроектов, что позволит создать более 700 рабочих мест. Суммарный объем инвестиций – 2,5 млрд руб. Это новые предприятия, логистические комплексы, а также модернизация, расширение действующих мощностей. Уже в этом году планируется запуск завода по производству железобетонных конструкций и первой очереди контейнерного терминала.
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Лора Луганская