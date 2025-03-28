В Рузском муниципалитете за год отремонтируют более 50 автодорог

В Рузском муниципальном округе в этом году планируют отремонтировать 53 автомобильные дороги. Об этом глава муниципалитета Александр Горбылёв доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву в ходе рабочей встречи. Он рассказал о развитии дорожной инфраструктуры округа.