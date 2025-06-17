В Тучкове снесли полуразрушенный многоквартирный дом
Многоквартирный одноэтажный кирпичный дом, находившийся в аварийном состоянии, снесли в посёлке Тучково Рузского муниципального округа. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Дом, расположенный по адресу: Спортивная улица, 8а, был построен в 1960 году. Его общая площадь составляла свыше 235 квадратных метров. Со временем конструкции дома пришли в негодность. Здание признали аварийным, 25 жильцов оттуда расселили», — говорится в сообщении.После расселение дом начал быстро разрушаться. Жители посёлка писали на портал «Добродел» о необходимости ликвидировать ставшую опасной постройку и привести территорию в порядок. В результате было принято решение о демонтаже здания.
В апреле текущего года дом снесли. В настоящее время участок, который он занимал, свободен от здания и очищен от строительного мусора.