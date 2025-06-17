Муниципальные депутаты избрали Андроника Пака главой Жуковского

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Андроник Пак официально возглавил городской округ Жуковский. Его единогласно избрал Совет депутатов муниципалитета, сообщается на странице администрации во «ВКонтакте».



«Нас ждёт большая и сложная работа. Решить все поставленные цели нам удастся только сообща, вместе с жителями города, депутатами, представителями общественных организаций, руководителями предприятий и предпринимателями. Уверен, что при тесном сотрудничестве, поддержке регионального правительства и губернатора Подмосковья Андрея Юрьевича Воробьёва мы сможем сделать Жуковский ещё более комфортным, современным и активно развивающимся городом», – сказал Пак.
Андроник Пак окончил Военную финансово-юридическую академию, а также Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте России.

В мае глава городского округа Жуковский Борис Аубакиров покинул пост. Пак стал исполняющим полномочия руководителя муниципалитета. С начала прошлого года он возглавлял городской округ Дзержинский. А в конце 2024-го муниципалитет вошел в состав Люберецкого округа.


Лора Луганская

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