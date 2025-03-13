В Рузском округе провели масштабные учения по ликвидации последствий половодья

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по МО
Тактико-специальные учения по ликвидации последствий весеннего половодья провели в Рузском округе, в них было задействовано более 250 человек и свыше 50 единиц техники сообщает пресс-служба подмосковного главка МЧС.
«По легенде учений, из-за половодья до критических отметок поднялся уровень воды в Озернинском и Рузском водохранилищах, а также в реках Москва, Руза, Городянка и Озерна, что привело к угрозе подтопления населённых пунктов», — говорится в сообщении.Кроме того, отрабатывалось ещё несколько серьёзных происшествий, которые могли возникнуть ходе аварийно-спасательных работ, например, вспышка инфекционных заболеваний из-за некачественной воды, спасение людей с оторвавшейся от берега льдины, столкновение судов в одной из акваторий и пожар в доме, отрезанной водой от «большой земли».
В рамках учений была также организована выставка современной спасательной техники и оборудования.
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