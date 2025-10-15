В рузском посёлке Колюбакино снесли аварийный дом

15 октября 2025, 17:33

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Одноэтажный дом на четыре квартиры, находившийся в аварийном состоянии, снесли на Заводской улице в посёлке Колюбакино Рузского муниципального округа. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





Дом был построен в 1964 году, его площадь составляла около 180 квадратных метров.





«В процессе эксплуатации конструкции дома подверглись значительному износу. Здание признали аварийным, жильцов оттуда расселили. После этого дом оставался заброшенным и начал активно разрушаться. Его внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.