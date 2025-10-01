В Щелково арестовали двух подростков за зигование на территории школы
В Подмосковном Щелково двух подростков арестовали на 10 суток за зигование на территории школы. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Преступление случилось 3 сентября в 8 утра на территории Лицея №14. Два ученика выкрикивали «Зиг Хайль» и поднимали правую руку вверх. К полудню их уже задержали правоохранители. Нашлись два свидетеля, которые подтвердили факт нарушения.
Уже на заседании школьники признали свою вину и раскаялись в содеянном. Суд посчитал возраст учеников смягчающим обстоятельством и назначил им административный арест на 10 суток.
