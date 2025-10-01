На Кольцевой линии метро Москвы погиб мужчина после падения на пути
В Москве на станции «Краснопресненская» Кольцевой линии метро погиб мужчина после падения на пути под поезд. Предварительно, его столкнула женщина.
По данным «Москва 24», на момент происшествия мужчина был пьян. У него произошел конфликт с женщиной, которая и столкнула его на пути.
Из-за этого московский метрополитен приостановил движение поездов по часовой стрелке. К настоящему времени ограничения сняты и составы курсируют согласно расписанию.
