«Пригрозили сжечь дом»: Студентка шокировала рассказом о групповом изнасиловании
Студентка из Калмыкии заявила в полицию о групповом изнасиловании. По её словам, инцидент произошёл в ста километрах от Волгограда. Об этом сообщает V1.
19-летняя девушка рассказала, что знакомый мужчина неоднократно применял к ней насилие. Один из эпизодов он снял на видео и затем отправил запись своим друзьям. В день рождения приятеля этот мужчина ночью приехал к студентке домой.
Он забрал у неё телефон и заставил её поехать с ним. На месте, как сообщила девушка, двое мужчин изнасиловали её — сначала по очереди, а затем одновременно. Утром они привезли потерпевшую домой и пригрозили сжечь дом, если она кому-то расскажет о случившемся.
Родственники девушки написали заявление в полицию. Оба мужчины подтвердили, что вступали с ней в интимную связь, но утверждают, что она дала согласие. Правоохранительные органы ещё не возбудили уголовное дело.
