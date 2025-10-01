«Пригрозили сжечь дом»: Студентка шокировала рассказом о групповом изнасиловании

01 октября 2025, 13:58

Студентка из Калмыкии заявила о групповом изнасиловании

Фото: Istock/Tinnakorn Jorruang

Студентка из Калмыкии заявила в полицию о групповом изнасиловании. По её словам, инцидент произошёл в ста километрах от Волгограда. Об этом сообщает V1.