В турнире округа Щёлково по гимнастике приняли участие более 200 спортсменок

26 ноября 2025, 13:54

Фото: пресс-служба администрации г.о. Щёлково

Турнир городского округа Щёлково по художественной гимнастике «Юные таланты» состоялся в физкультурно-оздоровительном комплексе на Воронке. Участницами соревнований стали более 200 спортсменок 2011-2021 годов рождения. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Турнир собрал представительниц разных подмосковных округов — Пушкинского, Королёва, Щёлкова и других. Почётным гостем стал советник главы Щёлкова, член окружного Совета депутатов Николай Павлов.





«Федерация художественной гимнастики городского округа Щёлково поблагодарила всех юных спортсменок за участие, тренеров — за их труд, судей — за беспристрастную оценку выступлений, а зрителей — за поддержку», — говорится в сообщении.