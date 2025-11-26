В турнире округа Щёлково по гимнастике приняли участие более 200 спортсменок
Турнир городского округа Щёлково по художественной гимнастике «Юные таланты» состоялся в физкультурно-оздоровительном комплексе на Воронке. Участницами соревнований стали более 200 спортсменок 2011-2021 годов рождения. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Турнир собрал представительниц разных подмосковных округов — Пушкинского, Королёва, Щёлкова и других. Почётным гостем стал советник главы Щёлкова, член окружного Совета депутатов Николай Павлов.
«Федерация художественной гимнастики городского округа Щёлково поблагодарила всех юных спортсменок за участие, тренеров — за их труд, судей — за беспристрастную оценку выступлений, а зрителей — за поддержку», — говорится в сообщении.Слова благодарности прозвучали также в адрес родительского комитета, члены которого внесли огромный вклад в организацию турнира.