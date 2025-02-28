В Щёлкове арестовали четырёх фигурантов дела о продаже новорождённого

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В Щёлкове суд заключил под стражу всех четырёх фигурантов уголовного дела о продаже новорождённого. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.
«30-летней матери ребёнка, сотруднице частной медицинской клиники и супругам, пытавшимся купить младенца, предъявлено обвинение в купле-продаже несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии с использованием поддельных документов», – сказали в ведомстве.Там подчеркнули, что представитель Щёлковской городской прокуратуры поддержал ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Он обратил внимание суда на то, что биологическая мать мальчика и предполагаемая – гражданки других стран и могут скрыться от органов предварительного следствия.
Суд, выслушав доводы сторон, арестовал обвиняемых до 26 апреля.
Кроме того, Щёлковская городская прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о здравоохранении в частной клинике, где работает одна из обвиняемых.
Ранее сообщалось, что в Щёлкове по подозрению в торговле новорождённым с использованием поддельных документов задержаны супруги, работник частного медцентра и роженица. По данным следствия, семейная пара решила купить ребёнка. Подыскав беременную, супруги договорились с ней о продаже сына, которого она должна была родить в ближайшее время.
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Лора Луганская