В Щёлкове благоустраивают территорию нового детского сада на 240 мест

08 сентября 2025, 13:13

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В микрорайоне Щёлково-7 идёт строительство нового детского сада, который рассчитан на 240 малышей. Сейчас подрядчик приступил к этапу благоустройства: устанавливают игровые и спортивные площадки, зоны отдыха, отсыпают дорожки и автостоянки, озеленяют территории, сообщили в Минстрое Московской области.







На объекте работают более 80 специалистов и строительная техника. Фасадные работы находятся на этапе завершения: идёт монтаж инженерных сетей, отделка помещений и укладка плитки. Детский сад готов уже на 78%.



Здание площадью более 3,5 тыс. кв. метров будет оснащено всем необходимым: игровыми и групповыми комнатами, музыкальным и спортивным залами, кабинетом для развивающих занятий, медицинским пунктом и современным пищеблоком. Для детей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены все необходимые условия.



Сдача объекта запланирована до конца 2025 года.

