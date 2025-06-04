В Щёлкове нетрезвый сожитель облил женщине ноги бензином и поджёг
Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Сотрудники Щёлковского отдела вневедомственной охраны задержали 36-летнего уроженца Ивановской области, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
«В правоохранительные органы поступило сообщение о происшествии в одном из домовладений деревни Супонево. Немедленно прибывшие по указанному адресу росгвардейцы выяснили, что нетрезвый сожитель облил женщине ноги бензином и поджёг с зажигалкой», – рассказали в пресс-службе.Пострадавшая госпитализирована. Ей поставили предварительный диагноз «ожог четвёртой степени». Подозреваемый передан полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.