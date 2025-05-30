Росгвардия задержала пациента при попытке пронести наркотики в больницу в Москве
Видео: ГУ Росгвардии по г. Москве
Росгвардейцы задержали пациента, пытавшегося пронести в больницу наркотики на востоке Москвы. Об этом сообщили в столичном главке ведомства в пятницу, 30 мая.
«Охранник сообщил прибывшим на адрес росгвардейцам, что один из пациентов, находящийся на стационарном лечении, пытается пронести на территорию сверток с подозрительным веществом. Стражи порядка задержали 31-летнего уроженца Курской области», — сказано в релизе.Эксперты выяснили, что у злоумышленника был с собой метилэфедрон. Мужчину передали полицейским, следователи сейчас разбираются в деталях произошедшего.
Ранее стало известно о задержании росгвардейцами безработных из Чечни, подозреваемых в краже 127 миллионов рублей.