В Щёлкове открывается выставка акварельных работ трёх художников
Выставка «Три взгляда на акварель» откроется в Щёлковском историко-художественном музее в пятницу, 10 июля. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
В экспозицию вошли работы Елизаветы Лавинской, Валерия Воробьёва и Веры Рейбо (Стародубцевой).
«Творчество Валерия Воробьёва можно охарактеризовать как русский авангард начала ХХ века, смешанный со стилистикой архаичного крестьянского искусства. Сюжеты навеяны сказками, лубочными картинами и народными пьесами. Елизавета Лавинская работает в стиле «светлый наив». А акварели Веры Рейбо отличаются использованием современных выразительных средств», — говорится в сообщении.Выставка будет работать до 8 августа. Вход свободный. Возрастных ограничений нет.