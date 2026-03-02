«Не ширпотреб»: Эвелина Блёданс дала совет мужчинам по выбору подарков на 8 марта

02 марта 2026, 15:37

Эвелина Блёданс перечислила подарки, которые не стоит дарить на 8 марта

Эвелина Блёданс (Фото: Instagram* @bledans)

Актриса Эвелина Блёданс назвала самый худший подарок на 8 марта. По её мнению, дарить женщинам лучше вовсе ничего, чем вручать дешёвые безделушки.





В беседе с Общественной Службой Новостей Блёданс заявила, что считает идеальным презентом уникальную вещь.

«Например, классно, когда мужчина может заказать для своей подруги, мамы или жены уникальное кольцо, пусть оно будет не из драгметалла, но зато будет эксклюзивным. Вот это уже ценный подарок! А какой-нибудь набор посуды из масс-маркета, который сможет заказать или купить любой, — это уже не интересно, и такой подарок мне бы, например, испортил настроение», — пояснила артистка.