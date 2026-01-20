В Щёлкове откроют выставку живописи и графики «Русский Север»

20 января 2026, 14:37

оригинал Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Выставка живописи и графики «Русский Север» откроется в Щелковском историко-художественном музее 29 января. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.





В экспозицию вошли 50 картин, выполненных в различной технике. Работы создали более 20 современных авторов, в том числе заслуженные художники России Александр Колотилов, Валерий Секрет, Николай Желтушко, Марина и Виктор Орловы.



