В Щёлкове откроют выставку живописи и графики «Русский Север»
Выставка живописи и графики «Русский Север» откроется в Щелковском историко-художественном музее 29 января. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
В экспозицию вошли 50 картин, выполненных в различной технике. Работы создали более 20 современных авторов, в том числе заслуженные художники России Александр Колотилов, Валерий Секрет, Николай Желтушко, Марина и Виктор Орловы.
Выставка будет работать до 21 февраля. Возрастных ограничений нет.«В центре внимания художников — красота русского Севера: деревни, поля и озёра, деревянные храмы и Белое море», — говорится в сообщении.
Адрес Щелковского историко-художественного музея: город Щёлково, Советская улица, дом №54.