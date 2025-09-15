Достижения.рф

21-летний удаленщик из Ленобласти от скуки засунул в себя дезодорант и остался без прямой кишки

Фото: iStock/Iulianna Est

В Ленинградской области 21-летний мужчина от скуки засунул в себя дезодорант и остался без прямой кишки. Об этом пишет Telegram-канал Mash.



В один из дней удаленщик решил провести эксперимент. Он засунул в себя дезодорант, а извлечь не смог. С баллоном внутри мужчина проходил около трех дней.

Россиянина госпитализировали с необратимым некрозом тканей. Хирургам пришлось ампутировать пациенту прямую кишку. Теперь житель Ленобласти будет жить с калоприемником.

Екатерина Коршунова

