21-летний удаленщик из Ленобласти от скуки засунул в себя дезодорант и остался без прямой кишки

15 сентября 2025, 15:09

Mash: В Ленобласти мужчина засунул в себя дезодорант и остался без прямой кишки

Фото: iStock/Iulianna Est

В Ленинградской области 21-летний мужчина от скуки засунул в себя дезодорант и остался без прямой кишки. Об этом пишет Telegram-канал Mash.