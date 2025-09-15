Раскрыты причины трехдневных пыток подростками российской пенсионерки
Задержана женщина, организовавшая жестокие пытки пенсионерки в Нижегородской области. Об этом в своем Telegram-канале проинформировала региональная прокуратура.
Напомним, что два мальчика, одному из которых 13 лет, и 8-летняя девочка проникли в дом потерпевшей. Они нанесли ей телесные повреждения, чтобы женщина не смогла позвать на помощь. Затем дети заперли пенсионерку в сарае и продолжили издевательства. Каждый раз они возвращались к ней и снимали свои действия на видео. Между мучениями юные преступники успели посетить праздничную линейку 1 сентября.
В качестве орудия пыток подростки использовали бейсбольную биту. Следствие считает, что сожительница подговорила несовершеннолетних детей помочь ей в этом преступлении. Подозреваемую отправили под арест на время расследования дела.
Читайте также: