Хинштейн раскрыл предварительную причину массового ДТП в Курской области

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Причиной массового ДТП с 12-ю машинами в Курском районе Курской области, предварительно, стал плотный туман. Об этом в Telegram-канале написал врио главы региона Александр Хинштейн.
«На месте работают все оперативные службы, ведутся следственные действия. По предварительным данным, причиной ДТП стала плохая видимость из-за плотного тумана», — сказано в публикации чиновника.Хинштейн добавил, что состояние двух человек оценивается как тяжелое. Родственникам и близким погибших будет оказана вся необходимая помощь, заключил врио главы региона.
Ранее стало известно, что в результате аварии четыре человека погибли, еще пятеро пострадали. На месте работают представители оперативных служб.
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Никита Кротов