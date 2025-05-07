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В Ступине снесли аварийное здание бывшей конторы

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

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Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

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Нежилое деревянное одноэтажное здание, находившееся в аварийном состоянии, снесли на Тепличной улице в Ступине, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Здание было построено в 1973 году, его общая площадь составляла немногим более 140 квадратных метров. Ранее здание принадлежало сельскохозяйственному предприятию «Белопесоцкое» и использовалось в качестве конторы, но со временем оно обветшало, и постройку забросили. По итогам осмотра здание признали аварийным, внесли в список на ликвидацию и в апреле текущего года снесли», — говорится в сообщении.
В настоящее время участок, который занимала бывшая контора, освобождён от здания и очищен от строительного мусора.

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В Подмосковье после циклона устранили все нарушения в основной сети 6-110 кВ
07 мая 2025, 11:35

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Сотрудники компании «Россети Московский регион» полностью завершили восстановительные работы на энергообъектах основой сети 6-110 кВ. Именно они в основном обеспечивают электроснабжение населённых пунктов, сообщили в пресс-службе Минэнерго Московской области.
«Целиком закончены в том числе работы по восстановлению высоковольтной сети напряжением 6-10 кВ в наиболее пострадавшем Дмитровском городском округе. Помимо этого, специалисты энергокомпании продолжают отрабатывать индивидуальные заявки потребителей по сети 0,4 кВ, которая непосредственно обеспечивает электроснабжение жилых домов. Компания помогает в организации и проведении ремонтных работ на абонентских участках электросетей СНТ и коттеджных поселков, которые самостоятельно эксплуатируют внутреннее сетевое хозяйство», – отметили в ведомстве.
В министерстве добавили, что по сетям 0,4 кВ напряжение подаётся либо по основной схеме, либо по резервной. Передвижные электростанции позволяют подавать электричество в дома жителей до окончания основных работ на электросетях.

Бригады энергетиков продолжат круглосуточно работать до полного устранения последствий рекордного майского циклона и восстановления электроснабжения всех пострадавших от непогоды потребителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщал, что в ночь на 2 мая из-за аномального снегопада и сильного ветра в регионе упало много деревьев, они повредили ЛЭП. В Подмосковье были обесточены 237 линий электропередачи и 4,4 тыс. трансформаторных подстанций. Нарушения электроснабжения затронули более 26 тыс. человек. Последствия непогоды ликвидировали более 200 аварийных бригад.

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Основные работы по восстановлению энергоснабжения в Подмосковье завершены
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На подмосковные маршруты вышли автобусы с портретами фронтовиков
07 мая 2025, 11:21

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Автобусы, украшенные портретами участников Великой Отечественной войны, начали курсировать на маршрутах в Московской области в рамках акции «Бессмертный полк», сообщает пресс-служба регионального штаба БП.
«В салонах автобусов компании-перевозчика «Мострансавто» разместили около 8 тысяч портретов фронтовиков — семейных героев жителей Московской области. Акция продлится до 12 мая», — говорится в сообщении.
Руководитель регионального штаба Бессмертного полка России, член Комиссии по волонтерству и вопросам СВО Общественной палаты Московской области Валерий Анисимов рассказал, что такая акция проводится в регионе уже третий год подряд. А в этом году в автобусах появились портреты участников не только Великой Отечественной войны, но и специальной военной операции.

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#подмосковье
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В Богородском округе отменили часть массовых мероприятий под открытым небом
07 мая 2025, 10:53

Фото: t.me/igorvasilevichsuhin

В Богородском городском округе из соображений безопасности будет отменена часть массовых мероприятий под открытым небом. С таким заявлением выступил глава муниципалитета Игорь Сухин. Он напомнил, что во вторник в Ногинске упал беспилотник.
«К счастью, обошлось без жертв и разрушений. Все службы отработали слаженно, обломки БПЛА изучают специалисты. Сообщения об атаке беспилотников на Московский регион продолжают поступать, поэтому прошу всех жителей проявить бдительность и помнить о мерах безопасности. А мы приняли решение, помимо парада и салюта, отменить ряд фестивалей и массовых мероприятий под открытым небом», – написал Сухин в своём ТГ-канале.
Он добавил, что, принимая такое решение, власти городского округа во многом опирались на мнение организаторов и участников мероприятий, а также следовали оперативной обстановке и рекомендациям компетентных служб.

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С начала года своё здоровье проверили свыше 2 млн жителей Подмосковья
07 мая 2025, 10:38

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Диспансеризацию или профилактический медосмотр с начала года прошли уже более 2 млн жителей Подмосковья, сообщили в пресс-службе Минздрава региона. Проверить здоровье они могут бесплатно в одной из поликлиник региона.
«Важно проверять здоровье регулярно. С начала года в Московской области диспансеризацию и профосмотры прошли более 2 млн человек. Это почти на 55 тыс. больше, чем за тот же период прошлого года. Результаты диспансеризации пациенты могут получить в ходе телемедицинской консультации, что позволит сэкономить время на походе в поликлинику», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Если пациент в течение года прошел комплекс исследований, входящий в первый этап диспансеризации, ему направят заключение с результатами диагностики в личный кабинет на региональном портале «Здоровье».

Чтобы пройти диспансеризацию в поликлинике, нужно обратиться в медучреждение по месту прикрепления с паспортом и полисом ОМС. Записаться на диспансеризацию можно также на портале «Здоровье», по телефону 122, инфомат в поликлинике или через чат-бот в Telegram. ​

Диспансеризация в Подмосковье реализуется в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

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В Балашихе из-за поджога загорелся лес
07 мая 2025, 10:37

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Пожар произошёл на территории Озёрного участкового лесничества в двух километрах от микрорайона городского округа Балашиха, на его тушение ушло около двух часов, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Возгорание было обнаружено при наземном патрулировании лесничества. В тушении принимали участие 12 пожарных, были задействованы четыре единицы техники», — говорится в сообщении.
Установлено, что пожар произошёл по вине человека. В настоящее время ведётся поиск причастных к поджогу.

В областном Комлесхозе напомнили, что за поджог, который привёл к лесному пожару, штраф для физлица составляет до 60 тысяч рублей, для должностного лица — до 110 тысяч рублей, а для юрлица — до 2 млн рублей. Кроме того, возможна уголовная ответственность и лишение свободы на срок до десяти лет.

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