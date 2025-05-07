В Ступине снесли аварийное здание бывшей конторы

Нежилое деревянное одноэтажное здание, находившееся в аварийном состоянии, снесли на Тепличной улице в Ступине, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Здание было построено в 1973 году, его общая площадь составляла немногим более 140 квадратных метров. Ранее здание принадлежало сельскохозяйственному предприятию «Белопесоцкое» и использовалось в качестве конторы, но со временем оно обветшало, и постройку забросили. По итогам осмотра здание признали аварийным, внесли в список на ликвидацию и в апреле текущего года снесли», — говорится в сообщении.В настоящее время участок, который занимала бывшая контора, освобождён от здания и очищен от строительного мусора.
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