В Петербурге потребовали закрыть подпольный пансионат после убийства пенсионерки
В Санкт-Петербурге прокуратура потребовала закрыть незаконный частный пансионат для пожилых граждан, где 94-летняя постоялица расправилась с 84-летней пенсионеркой. Об этом сообщает «Лента.ру».
По результатам проверки, дом престарелых работал в частном коттедже на территории Сатро-Паново в Красносельском районе. Инспекция выявила ряд серьёзных нарушений норм содержания и ухода за пожилыми.
Выяснилось, что бизнесмен организовал пансионат для пожилых и людей с ограниченными возможностями здоровья с круглосуточным проживанием и уходом без необходимых разрешений и соблюдения законодательства.
Читайте также: