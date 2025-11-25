Достижения.рф

В Петербурге потребовали закрыть подпольный пансионат после убийства пенсионерки

В Санкт-Петербурге прокуратура потребовала закрыть незаконный частный пансионат для пожилых граждан, где 94-летняя постоялица расправилась с 84-летней пенсионеркой. Об этом сообщает «Лента.ру».



По результатам проверки, дом престарелых работал в частном коттедже на территории Сатро-Паново в Красносельском районе. Инспекция выявила ряд серьёзных нарушений норм содержания и ухода за пожилыми.

Выяснилось, что бизнесмен организовал пансионат для пожилых и людей с ограниченными возможностями здоровья с круглосуточным проживанием и уходом без необходимых разрешений и соблюдения законодательства.

