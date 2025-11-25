Достижения.рф

Полиция начала проверку после конфликта ученика и учительницы в Красноярске

Фото: iStock/Dzurag

В Красноярске правоохранительные органы инициировали проверку после инцидента, в котором учительница школы №152 грубо обошлась с семиклассником. Об этом пишет РИА Новости.



Информация о конфликте была передана Межрегиональным центром по правам детей, вызвавшим общественное беспокойство.

На видеозаписях, размещённых в социальных сетях, запечатлён момент, когда педагог, удерживая мальчика за воротник, ведёт его к подоконнику. Ребёнок в панике кричит и просит отпустить его, в то время как учительница отчитывает ученика за внешний вид и отсутствие сменной обуви. Свидетели происшествия сообщают, что подобные эпизоды не редкость — по их словам, учительница часто кричит и наказывает за незначительные провинности.

В связи с обострившейся ситуацией, сотрудники полиции начали сбор материалов для дальнейшего разбирательства. Инспекторы по делам несовершеннолетних намерены выяснить все обстоятельства инцидента и принять соответствующие меры.

Дарья Осипова

