Полиция начала проверку после конфликта ученика и учительницы в Красноярске
В Красноярске правоохранительные органы инициировали проверку после инцидента, в котором учительница школы №152 грубо обошлась с семиклассником. Об этом пишет РИА Новости.
Информация о конфликте была передана Межрегиональным центром по правам детей, вызвавшим общественное беспокойство.
На видеозаписях, размещённых в социальных сетях, запечатлён момент, когда педагог, удерживая мальчика за воротник, ведёт его к подоконнику. Ребёнок в панике кричит и просит отпустить его, в то время как учительница отчитывает ученика за внешний вид и отсутствие сменной обуви. Свидетели происшествия сообщают, что подобные эпизоды не редкость — по их словам, учительница часто кричит и наказывает за незначительные провинности.
В связи с обострившейся ситуацией, сотрудники полиции начали сбор материалов для дальнейшего разбирательства. Инспекторы по делам несовершеннолетних намерены выяснить все обстоятельства инцидента и принять соответствующие меры.
