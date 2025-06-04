В Щёлково произошла массовая авария, есть пострадавшие

04 июня 2025, 19:07

В Щёлково массовое ДТП с участием пяти автомобилей перекрыло движение

Фото: Telegram @gumvd50

В Московской области 4 июня произошла авария с участием пяти машин. Об этом сообщает региональное ГУ МВД РФ.





Известно, что инцидент произошел на 73-м километре трассы А-107 в Щёлково. По предварительным данным, там произошло попутное столкновение двух грузовых и трех легковых автомобилей. В ходе происшествия два человека получили различные травмы, в том числе ребенок.



«В результате ДТП пассажиры одной из легковых машин, женщина 1996 года рождения и ее дочь 2020 года рождения, с телесными повреждениями госпитализированы», — сообщили в ведомстве.