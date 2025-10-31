В военно-патриотической игре в Ступине приняли участие более 20 команд

31 октября 2025, 18:22

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино

Военно-патриотическую игру «Тропа победителей» провели в центре «Армеец» городского округа Ступино, на старты вышла 21 команда. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Участниками игры в разных возрастных категориях стали представители силовых ведомств, военно-патриотических объединений, вузов и колледжей, а также клубов и школьных юнармейскийх отрядов.



Соревнования открыл глава ступинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Путренко.





«Тропа победителей» — не просто турнир, это возможность почтить память наших ветеранов и современных героев, которые продолжают отстаивать интересы нашей страны. Мы должны помнить всех, кто внес свой вклад в нашу историю», — сказал Дмитрий Путренко.