В военно-патриотической игре в Ступине приняли участие более 20 команд
Военно-патриотическую игру «Тропа победителей» провели в центре «Армеец» городского округа Ступино, на старты вышла 21 команда. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Участниками игры в разных возрастных категориях стали представители силовых ведомств, военно-патриотических объединений, вузов и колледжей, а также клубов и школьных юнармейскийх отрядов.
Соревнования открыл глава ступинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Путренко.
«Тропа победителей» — не просто турнир, это возможность почтить память наших ветеранов и современных героев, которые продолжают отстаивать интересы нашей страны. Мы должны помнить всех, кто внес свой вклад в нашу историю», — сказал Дмитрий Путренко.Игра проводилась в округе в третий раз. Её участники проходят различные испытания, включая преодоление армейской полосы препятствий, разборку и сборку автомата, метание гранаты, ориентирование на местности и пр.