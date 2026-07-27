В щёлковской усадьбе Фряново проведут выставку печатной графики Марины Лазаревой
Выставку печатной графики Марины Лазаревой «Крымский альбом. Возвращение» подготовили в усадьбе Фряново — отделе Щёлковского историко-художественного музея. Она откроется в пятницу, 31 июля. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
В экспозицию вошли работы, выполненные в редкой технике гравюры на меди — меццо-тинто.
«Посетители увидят двенадцать сдвоенных листов, на которых представлены стихи Ивана Бунина и произведения художницы — как диалог двух творцов, разделённых временем, пространством и культурно-историческим опытом», — говорится в сообщении.Выставка будет открыта до 5 сентября. Возрастных ограничений нет.
Адрес музея-усадьбы: округ Щёлково, посёлок Фряново, площадь Ленина, дом №2.